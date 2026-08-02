«Оренбург» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Оренбург» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.08.

«В так называемом «эль газико» «Оренбург» дома на стадионе «Газовик» будет принимать «Зенит». «Зенит» помнит о поражении весной, обидном поражении с двумя нереализованными пенальти, тем более ещё и в счёте повели после гола Соболева. Но вот тогда удача от петербуржцев отвернулась. К «Оренбургу» сейчас эта удача повернулась, как и тогда, в матче с «Ростовом». Оренбуржцы были хуже, но забили два мяча, проигрывая, ещё и в меньшинстве. «Оренбург» оставил неоднозначное впечатление, как будто новая команда собралась, пока ещё она не совсем готова, выглядит немножечко сырой, даже несмотря на этот прекрасный гол Касаджикова, на то, что спасли игру с его выходом и выходом Куля.

Но какую-то компенсацию или какой-то налог вот за эту победу в матче с «Ростовом» сейчас придётся заплатить. «Зенит» мощнее, крепче, понятнее, статуснее. И петербуржцы захотят взять реванш за поражение, которое было весной.

Думаю, у «Зенита» особых проблем не будет, даже несмотря на искусственное поле стадиона «Газовик». Мой прогноз — «победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.08», — приводит слова Генича «РБ Спорт».