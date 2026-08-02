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«Оренбург» — «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России

«Оренбург» — «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России
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Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Оренбург» — «Зенит».

Ставка: победа «Оренбурга» с форой (+1.5) за 1.79.

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02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для «Зенита» это будет тяжелейший матч на искусственном поле. «Оренбург» намного сильнее «Акрона», у «Зенита» не будет ни столько пространства, ни столько мяча. Поэтому берём плюсовую фору «Оренбурга» (+1.5). Он играет дома и после предсезонки с «Ростовом» выглядел очень неплохо.

Вторая ставка: индивидуальный тотал «Оренбурга» по угловым больше 4.5 по шикарному коэффициенту. Они всегда много атакуют, на искусственном поле много рикошетов, для обороны это сложно.

И самая интересная ставка: победа Соболева с форой (0) в сравнении с Глушенковым, дают по равным. Соболев постоянно забивает в последних матчах, бьёт пенальти, играет на острие с кучей подносчиков снарядов. А Глушенкова меняют после первого тайма, игра у него пока не идёт. Дармовая, беспроигрышная ставка!» — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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