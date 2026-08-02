«Оренбург» — «Зенит»: прогноз Михаила Моссаковского на игру 2-го тура РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Оренбург» — «Зенит».

Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.80.

«Оренбург» с «Зенитом» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги или Андрей Касаджиков против родного клуба. Воспитанник «Зенита», перешедший в «Оренбург» на правах аренды, в первом же матче в РПЛ оформил гол и результативную передачу. Особенно впечатляет, что оба мяча оренбуржцы забили, играя в меньшинстве.

Гол Касаджикова получился эффектным: после его удара мяч попал в перекладину, затем в штангу и только после этого оказался в воротах. Сумасшедший дебют в Премьер-Лиге — лучше и не придумаешь. История получилась настолько громкой, что Сергей Семак признался — он уже ждёт встречи с Касаджиковым.

Ещё один сюжет матча связан с весенней победой «Оренбурга» над «Зенитом». Команды встречались 8 марта, тогда петербуржцы потеряли три очка. В итоге это не помешало им выиграть чемпионат, хотя в тот момент поражение могло серьёзно затормозить «Зенит» в борьбе за титул.

Новая встреча также может получиться упорной. Здесь стоит ждать борьбы, напряжения и интриги до последних минут. Вряд ли игра пройдёт с подавляющим преимуществом одной из команд — искусственный газон в Оренбурге не позволяет даже очевидным фаворитам чувствовать себя комфортно.

Интересна и статистика угловых. В двух предыдущих матчах команды Ахметзянова с «Зенитом» один сложно считать показательным, поскольку «Оренбург» остался в меньшинстве уже на седьмой минуте. Зато во встрече весной оренбуржцы подали восемь угловых. Общий счёт по этому показателю составил 8:5, а команды вместе заработали 13 угловых.

В 1-м туре нового сезона «Акрон», несмотря на большое преимущество «Зенита», подал девять угловых. Петербуржцы заработали пять — всего команды исполнили 14 подач. «Оренбург» в игре с «Ростовом» подал девять угловых на двоих с соперником. В матче с «Зенитом» хозяева также могут находить пространство на флангах, быстро выходить из обороны и регулярно доводить атаки до стандартных положений», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».