15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Краснодар» — «Факел»: ставка Игоря Семшова на матч 2-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Факел»: ставка Игоря Семшова на матч 2-го тура РПЛ
Комментарии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Краснодар» — «Факел».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.03.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» начал сезон с уверенной победы в Казани. Южане сыграли результативно, переломили ход встречи и сумели отличиться трижды (3:1). Хорошая, уверенная гостевая победа. А вот воронежцы на своём поле не смогли начать сезон с победы. Они уступили динамовцам из Махачкалы (1:2). Единственное сходство с первой игрой Краснодара, так это то, что в обоих матчах по итогам первой половины была ничья — 1:1.

Игроков «Факела» ждёт тяжелейший матч в Краснодаре и рассчитывать, что команда возьмёт первые очки в сезоне, вряд ли стоит. У меня практически нет сомнений в победе «Краснодара», который, кстати, в четырёх последних очных играх не пропустил от воронежцев ни одного (!) мяча. В марте 2025 года «Краснодар» на своём поле одержал уверенную победу со счётом 5:0, а за год до этого выиграл 2:0. Два последних матча в Воронеже завершались нулевой ничьей.

Думаю, и на этот раз игроки «Краснодара» оставят свои ворота «сухими». Наиболее вероятный счёт — 2:0. Так что моя ставка — победа «Краснодара» с форой (-1.5)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Краснодар» — «Факел». Обойдёмся без Кордобы
«Краснодар» — «Факел». Обойдёмся без Кордобы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android