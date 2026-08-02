«Краснодар» — «Факел»: ставка Игоря Семшова на матч 2-го тура РПЛ

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Краснодар» — «Факел».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.03.

«Краснодар» начал сезон с уверенной победы в Казани. Южане сыграли результативно, переломили ход встречи и сумели отличиться трижды (3:1). Хорошая, уверенная гостевая победа. А вот воронежцы на своём поле не смогли начать сезон с победы. Они уступили динамовцам из Махачкалы (1:2). Единственное сходство с первой игрой Краснодара, так это то, что в обоих матчах по итогам первой половины была ничья — 1:1.

Игроков «Факела» ждёт тяжелейший матч в Краснодаре и рассчитывать, что команда возьмёт первые очки в сезоне, вряд ли стоит. У меня практически нет сомнений в победе «Краснодара», который, кстати, в четырёх последних очных играх не пропустил от воронежцев ни одного (!) мяча. В марте 2025 года «Краснодар» на своём поле одержал уверенную победу со счётом 5:0, а за год до этого выиграл 2:0. Два последних матча в Воронеже завершались нулевой ничьей.

Думаю, и на этот раз игроки «Краснодара» оставят свои ворота «сухими». Наиболее вероятный счёт — 2:0. Так что моя ставка — победа «Краснодара» с форой (-1.5)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».