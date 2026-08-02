«Краснодар» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 2 августа

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Краснодар» — «Факел».

Ставка: победа «Краснодара» всухую за 1.95.

«Краснодар» дома сыграет первый домашний матч сезона с воронежским «Факелом». Именно с «Краснодара» пошла вот эта история с мерчем и девизом команды «Наглецы из Воронежа». Тот «Факел» был наглым, агрессивным, дерзким и доставил тогда немало проблем «Краснодару». Но с тех пор прошло немало времени. «Краснодар» уже и чемпионом успел стать, и в финале Кубка сыграть, и второе место занять, и в Суперкубке сыграть.

Даже несмотря на те изменения, которые внутри «Краснодара» сейчас произошли, уход Сперцяна и отсутствие Кордобы по травме, команда неплохое впечатление оставила по движению и по взаимодействиям в игре с «Рубином» в 1-м туре.

Здесь домашний матч. Думаю, особых проблем «Краснодар» испытать в этой встрече не должен. Неважно «Факел» выглядел в атаке в первой игре с махачкалинским «Динамо». Сомневаюсь, что за неделю что-то может измениться. «Факел» будет сидеть в обороне и вряд ли какие-то проблемы защите «Краснодара» и Станиславу Агкацеву доставит. А «быки» свои голы забьют, скорее всего, сыграют всухую», — приводит слова Генича «РБ Спорт».