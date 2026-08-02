«Краснодар» — «Факел»: прогноз Михаила Моссаковского на встречу РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» – «Факел».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 1.93.

«Краснодар» против «Факела». Это первая домашняя игра «быков» в новом сезоне и презентация обновлённой команды перед родными трибунами.

Коллектив учится жить без Эдуарда Сперцяна, а также вынужден обходиться в начале сезона без Джона Кордобы. Говорят, кстати, что колумбиец восстанавливается ускоренными темпами и готов вернуться на поле с опережением графика, но пока «Краснодару» приходится справляться без него.

В связи с этим центральной фигурой в атаке становится Дмитрий Воробьёв — воспитанник клуба, который вернулся в команду и уже дебютировал за основной состав в 1-м туре. Воробьёв всё ещё находится в поисках своего первого гола за главную команду «Краснодара». У него была отличная возможность отличиться в игре с «Рубином», но пока не получилось. Думаю, хороший шанс представится как раз в матче с «Факелом». Понятно, что «Краснодар» проведёт встречу с позиции силы: хозяева будут доминировать в центре поля, заберут владение и преимущество по территории. В такой игре у Воробьёва есть все шансы открыть счёт забитым мячам.

В целом «Краснодар» должен провести этот матч максимально уверенно. Мы знаем, насколько это домашняя команда, которая великолепно чувствует себя при полных трибунах на своём стадионе и часто много забивает. «Факелу» в этом сезоне объективно придётся тяжело: команда пришла из Первой лиги и, скорее всего, будет испытывать проблемы из-за качества состава и исполнителей, а тут сразу выезд к «Краснодару». Даже несмотря на то что период перестройки наверняка принесёт «быкам» некоторую турбулентность, в игре с воронежцами всё должно пройти достаточно уверенно.

Ещё раз предлагаю обратить внимание на персону Дмитрия Воробьёва. Центральные нападающие в таких встречах всегда находятся в центре внимания. У Воробьёва наверняка будет несколько отличных моментов, и велика вероятность, что он ими воспользуется. К тому же если команда заработает пенальти — что весьма вероятно в матчах с андердогами, когда защитники гостей не успевают за эпизодами, — то к «точке», скорее всего, подойдёт именно Воробьёв.

Обратите внимание на персональную ставку: индивидуальный тотал голов Воробьёва больше 0.5. Коэффициент на это дают не самый высокий (меньше 2.50), но вариант весьма перспективный.

В качестве основного же варианта на этот матч предложу победу «Краснодара» с форой (-1.5). Хозяева вполне способны победить крупно. Посмотрите, в какой форме начинает сезон Кривцов, да и у Боселли явно присутствует спортивный реваншизм после окончания прошлого сезона. Потихоньку проходит адаптация у Кристиана, плюс в команде остаются те, кто делал результат ранее. У «Краснодара» есть кому добиваться впечатляющего результата.

Ожидаю победу хозяев с явным преимуществом, поэтому -1.5 — отличный выбор. А если вам приглянулся вариант с голом Воробьёва, к нему тоже стоит присмотреться», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».