15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России 2 августа

«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России 2 августа
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.30.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На мой взгляд, главная игра тура пройдёт в Грозном, где «Ахмат» будет принимать «Спартак». Можно с разных сторон к этой игре подходить. Черчесов против Карседо. И такой обновлённый слегка, но уже понятный и сбалансированный «Ахмат» против «Спартака», который показал очень яркую игру в первом матче. В общем, жду обоюдоострый футбол, где команды не будут отсиживаться в обороне, где не будут подстраиваться под соперника, а будут стараться диктовать свои условия и выпукло демонстрировать свои сильные качества. Верю, что не станут эти команды отсиживаться в обороне с расчётом на какие-то контратаки, тем более это ни в стилистике Карседо, ни в стилистике Черчесова.

Обоюдоострый футбол с моментами, с забитыми мячами и с «верховой» игрой — таковы мои ожидания от матча в Грозном. Мой прогноз — «обе забьют и тотал больше 2.5» за солидный и вкусный коэффициент 2.30», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Ахмат» — «Спартак». Привет от Черчесова
«Ахмат» — «Спартак». Привет от Черчесова
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android