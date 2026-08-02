«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России 2 августа

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.30.

«На мой взгляд, главная игра тура пройдёт в Грозном, где «Ахмат» будет принимать «Спартак». Можно с разных сторон к этой игре подходить. Черчесов против Карседо. И такой обновлённый слегка, но уже понятный и сбалансированный «Ахмат» против «Спартака», который показал очень яркую игру в первом матче. В общем, жду обоюдоострый футбол, где команды не будут отсиживаться в обороне, где не будут подстраиваться под соперника, а будут стараться диктовать свои условия и выпукло демонстрировать свои сильные качества. Верю, что не станут эти команды отсиживаться в обороне с расчётом на какие-то контратаки, тем более это ни в стилистике Карседо, ни в стилистике Черчесова.

Обоюдоострый футбол с моментами, с забитыми мячами и с «верховой» игрой — таковы мои ожидания от матча в Грозном. Мой прогноз — «обе забьют и тотал больше 2.5» за солидный и вкусный коэффициент 2.30», — приводит слова Генича «РБ Спорт».