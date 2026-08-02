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«Ахмат» — «Спартак»: ставка Игоря Семшова на матч РПЛ в Грозном

«Ахмат» — «Спартак»: ставка Игоря Семшова на матч РПЛ в Грозном
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Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Ахмат» – «Спартак».

Ставка: ничья за 3.71.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В 1-м туре «Ахмат» сумел добиться ничьей на поле «Локомотива» (1:1). В целом я бы сказал, что результат положительный, а потому команда выполнила задачу на выезд. А вот «Спартак» добился уверенной победы над «Родиной», которая тем матчем дебютировала в Премьер-Лиге.

Сейчас уже «Ахмат» готовится к первой домашней встрече с другим столичным клубом — «Спартаком». Уверен, что матч будет непростым для обеих команд. В прошлом сезоне спартаковцы сумели обе встречи выиграть — 2:1 (в гостях) и 3:1 (дома), а вот до этого в шести матчах пять раз была зафиксирована ничья. И чаще всего со счётом 0:0.

В декабре 2023 года «Ахмат» сумел одолеть «Спартак» дома со счётом 2:1. Предстоящий матч, скорее всего, завершится вничью. По крайней мере, ставлю именно на этот исход», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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