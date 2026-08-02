«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» не проиграет и обе забьют за 2.17.

«Ахмат» со «Спартаком» — матч, в котором москвичи выглядят фаворитами. Красно-белые превосходят соперника по классу, и у них есть лидеры в каждой линии. Кроме того, ещё в Суперкубке «Спартак» показал, что способен бороться за золото. Затем команда подтвердила амбиции в 1-м туре чемпионата, уверенно обыграв «Родину» со счётом 3:0.

Однако легко гостям не будет. «Ахмат» тоже хорошо начал сезон и продемонстрировал свои амбиции, отобрав очки у «Локомотива» в Москве — 1:1. Теперь подопечные Станислава Черчесова сыграют дома, где традиционно доставляют проблемы любому сопернику.

Думаю, «Ахмат» вновь способен забить и навязать борьбу, но более высокий класс «Спартака» должен сказаться. Жду ничью со счётом 1:1 или тяжёлую победу москвичей со счётом 2:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».