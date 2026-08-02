«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Романа Павлюченко на встречу 2-го тура чемпионата России

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Ахмат» – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.91.

«Ахмат» против «Спартака» — мне кажется, это будет матч тура.

Станислав Черчесов — максималист, очень жёсткий тренер, который умеет добиваться результата. При этом «Спартак» — его родной клуб, за который он выступал и который тренировал. Поэтому для него предстоящая встреча будет особенной, практически как дерби. «Спартаку» в Грозном придётся очень нелегко. Думаю, что на игру придёт много болельщиков и стадион будет практически полным. Здесь может сложиться такая же ситуация, как в матче махачкалинского «Динамо»: хозяева активно начнут встречу и с первых минут побегут вперёд. Думаю, Черчесов заставит команду действовать именно так. Он понимает, что если «Ахмат» просто отдаст мяч «Спартаку», то придётся тяжело. Поэтому грозненцы постараются играть первым номером и прессинговать.

Другой вопрос — насколько надолго их хватит. В 1-м туре «Ахмат» выглядел хорошо: команда была сбалансированной и мощной. Понятно, что это только начало чемпионата и у всех ещё много сил, но грозненцы оставили приятное впечатление.

При этом «Спартак» тоже находится на ходу. Да, команда уступила «Зениту» в Суперкубке по пенальти, хотя многие отмечали, что москвичи выглядели намного лучше. Сейчас о «Спартаке» говорят как об одном из претендентов на золото. Видно, что внутри команды всё хорошо, а успешное начало чемпионата придало футболистам уверенности. В 1-м туре красно-белые достаточно убедительно сыграли с «Родиной» и забили несколько мячей.

Мне кажется, «Спартак» добьётся победы, но она будет тяжёлой. Возможные варианты счёта — 1:0 или 2:1 в пользу московской команды. На выезде красно-белым придётся выдержать серьёзное давление. Однако если «Спартак» действительно хочет выиграть чемпионат или как минимум бороться за золото, то, при всём уважении к «Ахмату», должен забирать три очка в Грозном. На мой взгляд, сейчас москвичи превосходят соперника и по игре, и по составу. Но победить они смогут только в том случае, если не уступят хозяевам в характере и борьбе», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».