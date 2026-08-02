«Оренбург» — «Зенит»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ

2 августа состоится матч 2-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург» — «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.38. Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 8.60. Ничейный исход можно найти в линии за 5.48.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.04.