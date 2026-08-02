«Оренбург» — «Зенит»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ
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2 августа состоится матч 2-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург» — «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.38. Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 8.60. Ничейный исход можно найти в линии за 5.48.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.04.
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