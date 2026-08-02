«Краснодар» — «Факел»: ставки и коэффициенты на матч 2-го тура РПЛ
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2 августа состоится матч 2-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.38. Победа «Факела» оценивается коэффициентом 9.70. Ничейный исход можно найти в линии за 5.15.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30.
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