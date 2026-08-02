«Краснодар» — «Факел»: ставки и коэффициенты на матч 2-го тура РПЛ

2 августа состоится матч 2-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.38. Победа «Факела» оценивается коэффициентом 9.70. Ничейный исход можно найти в линии за 5.15.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30.