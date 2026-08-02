«Ахмат» — «Спартак»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ в Грозном
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2 августа состоится матч 2-го тура чемпионата России по футболу «Ахмат» — «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.93. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 3.93. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.
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