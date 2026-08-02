«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги

2 августа состоится матч 4-го тура Первой лиги между «СКА-Хабаровск» и екатеринбургским «Уралом». Игра пройдёт в Хабаровске. Стартовый свисток запланирован на 11:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Урала» предлагается с коэффициентом 1.95. Победа «СКА-Хабаровск» оценивается коэффициентом 4.03. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.