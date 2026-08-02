15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги

«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги
Комментарии

2 августа состоится матч 4-го тура Первой лиги между «СКА-Хабаровск» и екатеринбургским «Уралом». Игра пройдёт в Хабаровске. Стартовый свисток запланирован на 11:00 мск.

Россия — Лига Pari . 4-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 11:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1-й тайм
0 : 0
Урал
Екатеринбург

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Урала» предлагается с коэффициентом 1.95. Победа «СКА-Хабаровск» оценивается коэффициентом 4.03. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Материалы по теме
«СКА-Хабаровск» — «Урал». Плачь и смотри со стороны
«СКА-Хабаровск» — «Урал». Плачь и смотри со стороны
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android