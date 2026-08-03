Названы шансы «Ротора» продлить победную серию в Первой лиге

3 августа состоится матч 4-го тура Первой лиги «Велес» — «Ротор». Игра пройдёт в Домодедове. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Волгоградцы одержали две победы в турнире подряд.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ротора» предлагается с коэффициентом 2.33. Победа «Велеса» оценивается коэффициентом 3.33. Ничейный исход можно найти в линии за 3.08.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.