«Велес» — «Ротор»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Велес» — «Ротор».

Ставка: победа «Ротора» за 1.95.

«Велес» вернулся в Первую лигу и стартовал здорово. В 1-м туре в гостях москвичи играли против «Нефтехимика», единственный гол Шубина во втором тайме принёс им победу. Затем на своём поле «Велес» принимал «Челябинск», гости в начале матча остались в меньшинстве, и во втором тайме хозяева смогли забить, одержав вторую победу подряд. В прошлом туре «Велес» отправился в Красноярск. Уже в первом тайме «Енисей» дважды заработал пенальти и оба реализовал. После перерыва хозяева забили ещё два мяча, а гости ответили лишь одним и крупно уступили.

«Ротор» в 1-м туре гостил в Нижнем Новгороде и пропустил дважды, но ещё до перерыва успел отыграться. И всё же на второй тайм волгоградцы вышли, уступая в счёте 2:3, а затем ещё и четвёртый пропустили, проиграв в яркой встрече. Затем «Ротор» на своём поле принимал СКА из Хабаровска, долго на табло держались нули, однако минут за 10 до конца хозяева заработали пенальти и вырвали победу. В прошлом туре волгоградцы ездили в Набережные Челны и забили во встрече с «КАМАЗом» по году в каждом из таймов, одержав вторую победу подряд.

В этом матче встречаются две команды, набравшие по шесть очков и располагающиеся рядом в турнирной таблице. На мой взгляд, «Велес» после возвращения в Первую лигу пока не столь хорош, а вот «Ротор» выглядит здорово и явно вновь будет претендовать на путёвку в РПЛ. Для этого нужно со скромными командами, к которым относятся москвичи, играть на победу», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».