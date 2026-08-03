«Уфа» — «КАМАЗ»: прогноз Семёна Зигаева на игру Первой лиги 3 августа

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Уфа» — «КАМАЗ».

Ставка: победа «Уфы» за 2.21.

«Уфа» в 1-м туре принимала «Ленинградец», быстро забила, а затем ещё и получила численное преимущество. После чего уже стало понятно, что хозяева своего не отдадут, в итоге они забили ещё дважды и разгромили гостей. Дальше уфимцы отправились в Иваново и вновь открыли счёт, но на сей раз их соперник не просто отыгрался, но и вышел вперёд. Автогол от «Текстильщика» во втором тайме установил окончательный счёт — 2:2. На прошлой неделе «Уфа» вернулась домой и вновь одержала победу на своём поле, на сей раз 1:0 над хабаровчанами.

«КАМАЗ» в 1-м туре гостил в Химках, а соперником был костромской «Спартак», Амур Калмыков трижды поразил ворота челнинцев и снял вопросы об исходе игры. Дальше в Набережные Челны приехал «Нижний Новгород» и забил дважды, хозяева ответили красивым голом Богданца, но на бóльшее их не хватило — второе поражение подряд. В прошлом туре «КАМАЗ» вновь играл на своём поле, на сей раз соперником был «Ротор», волгоградцы открыли счёт с пенальти в первом тайме, а после перерыва забили второй. При этом у своих ворот почти ничего не позволили создать, а если и удавалось хозяевам пробить, здорово действовал Чагров.

«Уфа» дома пока смотрится здорово, из шести возможных очков команда Омари Тетрадзе набрала максимум. «КАМАЗ» — один из аутсайдеров, хотя позади всего три тура, рановато делать выводы, но отсутствие очков у коллектива Антона Хазова явно тревожит поклонников из Набережных Челнов. Ещё раз повторюсь, дома уфимцы хороши, они должны забирать три очка», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».