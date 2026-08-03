В Общественной палате предложили легализовать онлайн-казино для эффективности самозапрета

Член Общественной палаты РФ Евгений Машаров в интервью «Московскому комсомольцу» заявил, что нужно легализовать онлайн-казино ради повышения эффективности механизма самозапрета.

По словам эксперта, новый механизм будет действовать только на легальном рынке. Для комплексной борьбы с игровой зависимостью Единому регулятору азартных игр (ЕРАИ) необходимо предоставить право без суда блокировать сайты нелегальных игорных сервисов. Также Машаров назвал необходимой мерой создание в России регулируемых государством онлайн-казино.

Директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец также отметил, что самозапрет в первую очередь затронет клиентов лицензированных букмекерских компаний, тогда как офшорные онлайн-казино останутся за пределами нового механизма. Эксперт назвали самозапрет полезной мерой для людей с игровой зависимостью.

Механизм самозапрета на азартные игры через «Госуслуги» заработает в России 1 сентября.