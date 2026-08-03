«Уфа» — «КАМАЗ»: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги

3 августа состоится матч 4-го тура Первой лиги между «Уфой» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Игра пройдёт в Уфе. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Уфы» предлагается с коэффициентом 2.23. Победа «КАМАЗа» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.15.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности предстоящей встречи. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.