«Уфа» — «КАМАЗ»: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги
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3 августа состоится матч 4-го тура Первой лиги между «Уфой» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Игра пройдёт в Уфе. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.
Россия — Лига Pari . 4-й тур
03 августа 2026, понедельник. 17:00 МСК
Уфа
Уфа
Не начался
КАМАЗ
Набережные Челны
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Уфы» предлагается с коэффициентом 2.23. Победа «КАМАЗа» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.15.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности предстоящей встречи. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.
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