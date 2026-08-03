«Велес» — «Ротор»: ставки и коэффициенты на матч 4-го тура Первой лиги
Поделиться
3 августа состоится матч 4-го тура Первой лиги между подмосковным «Велесом» и волгоградским «Ротором». Игра пройдёт в Домодедове. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.
Россия — Лига Pari . 4-й тур
03 августа 2026, понедельник. 19:30 МСК
Велес
Москва
Не начался
Ротор
Волгоград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ротора» предлагается с коэффициентом 2.33. Победа «Велеса» оценивается коэффициентом 3.33. Ничейный исход можно найти в линии за 3.08.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 августа 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:34
-
06:34
- 2 августа 2026
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:45
-
07:34
-
06:34
- 1 августа 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30