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«Велес» — «Ротор»: ставки и коэффициенты на матч 4-го тура Первой лиги

«Велес» — «Ротор»: ставки и коэффициенты на матч 4-го тура Первой лиги
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3 августа состоится матч 4-го тура Первой лиги между подмосковным «Велесом» и волгоградским «Ротором». Игра пройдёт в Домодедове. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Россия — Лига Pari . 4-й тур
03 августа 2026, понедельник. 19:30 МСК
Велес
Москва
Не начался
Ротор
Волгоград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ротора» предлагается с коэффициентом 2.33. Победа «Велеса» оценивается коэффициентом 3.33. Ничейный исход можно найти в линии за 3.08.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

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