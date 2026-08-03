Врач предложил допускать россиян к азартным играм с 25 лет

Главный врач Клиники психологической адаптации доктора Магалифа Алексей Магалиф предложил повысить возраст допуска к азартным играм, сообщает ТАСС.

«Мы должны понимать, что личность формируется примерно к 25 годам, а распоряжаются своими средствами в азартных играх даже молодые люди — школьники и студенты.

С моей точки зрения, ограничительные меры должны быть и возрастными. То есть если люди хотят рисковать собственными деньгами, пусть они делают это в осознанном возрасте после 25 лет», — заявил Магалиф.

Сейчас в России можно участвовать в азартных играх начиная с 18 лет. Ранее в Госдуме заявили о разработке законопроекта о финансировании борьбы с лудоманией за счёт букмекеров.