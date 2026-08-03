«Спарта» — «Лион»: дата матча отбора Лиги чемпионов, какие прогнозы

4 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между чешской «Спартой» и французским «Лионом». Встреча пройдёт на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Букмекеры считают гостей фаворитами. Сделать ставку на победу «Лиона» предлагается с коэффициентом 2.18. Победа пражской «Спарты» оценивается коэффициентом 3.25. Ничейный исход доступен за 3.66.

Аналитики ожидают результативный футбол в предстоящей встрече. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.