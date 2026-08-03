«Юнион» — «Будё-Глимт»: дата матча квалификации Лиги чемпионов, какие прогнозы
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4 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Юнион Сент-Жиллуа» — «Будё-Глимт». Встреча пройдёт на стадионе «КВДО Арена» в Остенде и начнётся в 21:00 мск. Ответная игра состоится 11 августа в Норвегии.
Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
04 августа 2026, вторник. 21:00 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры считают хозяев небольшими фаворитами. Сделать ставку на победу «Юниона» предлагается с коэффициентом 2.10. Победа «Будё-Глимт» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход доступен за 3.50.
Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча идёт примерно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Двойной шанс «Будё-Глимт» предлагается приблизительно за 1.70.
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