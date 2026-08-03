«Юнион» — «Будё-Глимт»: дата матча квалификации Лиги чемпионов, какие прогнозы

4 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Юнион Сент-Жиллуа» — «Будё-Глимт». Встреча пройдёт на стадионе «КВДО Арена» в Остенде и начнётся в 21:00 мск. Ответная игра состоится 11 августа в Норвегии.

Букмекеры считают хозяев небольшими фаворитами. Сделать ставку на победу «Юниона» предлагается с коэффициентом 2.10. Победа «Будё-Глимт» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход доступен за 3.50.

Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча идёт примерно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Двойной шанс «Будё-Глимт» предлагается приблизительно за 1.70.