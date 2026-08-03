Эксперты назвали фаворита РПЛ после 2-го тура чемпионата

В РПЛ позади остался 2-й тур. Без потерь пока идут «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

Фаворитом аналитики считают действующего победителя — «Зенит». На команду Сергея Семака можно поставить за 1.81 (было 1.90). Во втором туре петербуржцы на выезде разгромили «Оренбург» (3:0).

Ближайшими преследователями зенитовцев видят московский «Спартак» (4.75, было 5.00) и «Краснодар» (5.00, было 5.50). Москвичи одержали непростую выездную победу над «Ахматом» (2:1), а южане переиграли «Факел» на своём поле (3:2).

На казанский «Рубин» или грозненский «Ахмат» можно заключить пари за 250.00, эти коэффициенты не изменились. Казанцы победили «Акрон» 2:1 и имеют в активе три очка, у грозненцев пока один балл после поражения от «Спартака».

Шансы калининградской «Балтики» стать чемпионом России оценили в 500.00, эта котировка также не изменилась. У команды Андрея Талалаева после победы над столичным «Динамо» три очка.