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«Локомотив» — ЦСКА: стали известны шансы команд

«Локомотив» — ЦСКА: стали известны шансы команд
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4 августа состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Локомотив» — ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

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Букмекеры не видят фаворита. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.64. Победа «Локомотива» также оценивается коэффициентом 2.64. Ничейный исход можно найти в линии за 3.58.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

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