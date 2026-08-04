Названы шансы «Родины» победить «Рубин» в Кубке России

4 августа состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Родина» — «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Рубина» предлагается с коэффициентом 2.03. Победа «Родины» оценивается коэффициентом 3.53. Ничейный исход можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.