«Родина» — «Рубин»: прогноз Романа Павлюченко на матч Кубка России в Химках

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Родина» — «Рубин».

Ставка: победа «Родины» за 3.44.

«Родина» против «Рубина» — матч Кубка России.

Если сравнивать обоймы команд, то у казанцев она, конечно, гораздо шире и опытнее. «Родина» практически продолжает играть составом, который выступал ещё в Первой лиге. Полноценной второй обоймы у команды, скорее всего, нет. Думаю, «Родина» выпустит примерно 80% футболистов основного состава. Оставшиеся 20% игрового времени могут получить те, кто не выходил на поле в первых турах чемпионата.

«Рубин», на мой взгляд, проведёт более серьёзную ротацию и, скорее всего, сыграет вторым составом. Казанцам необходимо распределять силы и держать в уме матчи чемпионата. Поэтому дома «Родине» должно быть заметно легче.

Конечно, многое зависит от стартовых составов. Но если «Рубин» действительно выпустит резервистов, то «Родина» получит хорошие шансы на победу. Первый тур команда провалила, однако когда-то её должно прорвать. Возможно, это произойдёт именно в Кубке. Кто знает, может быть, «Родина» окажется кубковой командой. Поэтому в этом матче я отдам предпочтение «Родине», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».