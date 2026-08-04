«Акрон» — «Ростов»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России в Самаре

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Акрон» — «Ростов».

Ставка: проход «Ростова» за 1.76.

«Акрон» скверно стартовал в нынешнем сезоне, в 1-м туре команда из Тольятти на своём поле принимала действующего чемпиона страны «Зенит». Петербуржцы уже к 34-й минуте, по сути, сняли вопрос о победителе, отправив три мяча в ворота соперника. Ещё два гола в концовке матча довели итоговый счёт до 0:5 для «Акрона». В минувшие выходные команда Срджана Благоевича вновь играла на своём поле и вновь быстро пропустила. К 20-й минуте «Рубин» забил дважды, хозяева быстро один мяч отыграли, но на большее их не хватило.

«Ростов» в 1-м туре играл в Оренбурге, и в начале второго тайма у гостей всё было здорово. Они лучше играли, вели в счёте, да ещё и имели численное преимущество. Но дальше случилось неожиданное, у хозяев вышел юный Касаджиков, оформил гол плюс пас и принёс неожиданную и волевую победу «Оренбургу». В прошлом туре ростовчане играли в Химках против «Родины» и пропустили уже на первых минутах. Но затем команда Альбы собралась и вышла вперёд, к 56-й минуте гости вели уже в два мяча. В итоге, мы увидели самый голевой матч в туре, а «Ростов» победил 4:2.

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами в рамках РПЛ, но сейчас их ждёт встреча в рамках группового этапа Кубка России. Учитывая, что в этом квартете есть ещё армейцы и «Локомотив», то, скорее всего, «Акрон» и «Ростов» будут биться за третью строчку и выход в Путь регионов. В кубковых матчах ротация не редкость, а тут у гостей скамейка получше», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».