«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: прогноз Михаила Моссаковского на игру Кубка России

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Динамо» Мх — «Крылья Советов».

Ставка: «Динамо» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.60.

«Махачкалинское «Динамо» против «Крыльев Советов» в Кубке России.

Понятно, что на этой стадии сезона обе команды отдают приоритет чемпионату. Основной акцент на этой неделе будет сделан на выходные и матчи РПЛ, поэтому в кубковой встрече наверняка произойдут серьёзные изменения в составах.

При этом у махачкалинского «Динамо» есть возможности для ротации. Во 2-м туре на скамейке остались футболисты, которые прежде играли важную роль в команде. Среди них были Джавад и Мастури, а Аззи появился на поле только после перерыва. Он постепенно набирает форму после травмы. В общем, у махачкалинцев есть кем ротировать состав и кому предоставить игровое время. На мой взгляд, резерв хозяев выглядит несколько сильнее футболистов, которые могут выйти у «Крыльев Советов». Ещё одним преимуществом «Динамо» станет домашнее поле. Правда, во встрече с «Локомотивом» газон был тяжёлым, мягким и скользким: у футболистов постоянно ехала опорная нога. Такие условия вряд ли поспособствуют качественной и результативной игре.

Учитывая ротацию, состояние поля и приоритет чемпионата, не думаю, что команды забьют много голов. В такой игре я отдам предпочтение махачкалинцам. Дома они должны получить преимущество и по условиям, и по качеству состава. На мой взгляд, махачкалинское «Динамо» этот матч проигрывать не должно. При этом встреча, скорее всего, получится сдержанной и малорезультативной.

«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: хозяева не проиграют, а в игре будет забито не более трёх мячей», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».