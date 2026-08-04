«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Александра Мостового на матч группового этапа Кубка России

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Локомотив» против ЦСКА — матч Кубка России.

Этот турнир крайне непредсказуем, поэтому давать уверенный прогноз на первую встречу сложно. Мы прекрасно знаем особенности Кубка: команда может крупно проиграть, оказаться на грани вылета, а затем продолжить борьбу и в итоге завоевать трофей.

Подобное происходило со «Спартаком» в прошлом розыгрыше. Красно-белые крупно уступили «Динамо», но сохранили шансы, прошли следующих соперников, справились в том числе с «Зенитом» и выиграли турнир. Поэтому отдельный неудачный матч здесь ещё ничего не решает.

«Локомотив» вроде бы выглядит небольшим фаворитом благодаря домашнему полю, но явного преимущества у него нет. ЦСКА обладает не менее сильным составом и тоже способен добиться результата. Жду равной и результативной встречи. Наиболее вероятные варианты счёта — 1:1 или 2:2», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».