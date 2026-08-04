15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Александра Мостового на матч группового этапа Кубка России

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Александра Мостового на матч группового этапа Кубка России
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.60.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» против ЦСКА — матч Кубка России.

Этот турнир крайне непредсказуем, поэтому давать уверенный прогноз на первую встречу сложно. Мы прекрасно знаем особенности Кубка: команда может крупно проиграть, оказаться на грани вылета, а затем продолжить борьбу и в итоге завоевать трофей.

Подобное происходило со «Спартаком» в прошлом розыгрыше. Красно-белые крупно уступили «Динамо», но сохранили шансы, прошли следующих соперников, справились в том числе с «Зенитом» и выиграли турнир. Поэтому отдельный неудачный матч здесь ещё ничего не решает.

«Локомотив» вроде бы выглядит небольшим фаворитом благодаря домашнему полю, но явного преимущества у него нет. ЦСКА обладает не менее сильным составом и тоже способен добиться результата. Жду равной и результативной встречи. Наиболее вероятные варианты счёта — 1:1 или 2:2», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Локомотив» — ЦСКА. Голы в дерби
«Локомотив» — ЦСКА. Голы в дерби
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android