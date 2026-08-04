«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Романа Павлюченко на игру Кубка России 4 августа

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.69.

«Локомотив» против ЦСКА — матч, в котором обе команды наверняка сыграют смешанными составами. Большинство мест на поле, скорее всего, получат футболисты, которые мало участвовали в первых турах чемпионата.

Сейчас это две примерно равные команды. Если оценивать подбор игроков, то «Локомотив» точно не уступает ЦСКА. Небольшое предпочтение я бы отдал железнодорожникам благодаря фактору своего поля. «Локомотив» сыграет на домашнем стадионе при поддержке болельщиков, хотя поклонников ЦСКА на трибунах тоже будет немало.

В остальном шансы выглядят практически равными — 50 на 50. Но один дополнительный процент я всё-таки отдам «Локомотиву» именно из-за домашнего поля. Обе команды любят атаковать и не привыкли действовать вторым номером. Вне зависимости от того, играют они дома или на выезде, «Локомотив» и ЦСКА стараются владеть инициативой, идти вперёд и создавать много моментов. Поэтому матч должен получиться весёлым и результативным.

В составе обеих команд достаточно футболистов, способных решить исход встречи. Думаю, нас ждёт хорошая и равная игра, в которой всё может определиться в концовке. Кто забьёт последний мяч, тот, скорее всего, и победит. При прочих равных решающий гол я бы отдал «Локомотиву», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».