«Арарат-Армения» — «Целе»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Арарат-Армения» — «Целе».

Ставка: победа «Арарата-Армении» с форой (0) за 1.95.

«Арарат-Армения» в прошлом сезоне впервые за долгое время стал чемпионом Армении и стартовал в квалификации Лиги чемпионов с первого раунда. Там соперником армянской команды стал ФК «Рига», дома «Арарат-Армения» одержал победу 2:0, но в ответной игре латвийцы смогли отыграться. И всё же армяне смогли забить и выйти дальше. В следующем круге они встретились с «Шэмрок Роверс». Словно под копирку, армяне победили дома 2:0, но в ответном матче ещё в первом тайме упустили преимущество. И вновь справились с ситуацией, забили и вышли в третий круг квалификации Лиги чемпионов.

Словенский «Целе» смог вернуть себе титул чемпиона страны, который в прошлом году ушёл к «Олимпии» из Любляны. Словенцы стартовали со второго раунда квалификации, а соперником стал чемпион Албании. Противостоянии двух команд из бывшей Югославии вышло ярким, первый матч «Целе» проводил в гостях, словенцы уступали в счёте, затем дважды вели, а в итоге яркая ничья 3:3. В ответной встрече «Целе» пропустил, но отыгрался, и мы увидели два тайма по 15 минут. В них команды обменялись голами, и в итоге всё свелось к серии пенальти. Словенцы били точнее и вышли в следующий раунд.

Обе команды пока лихорадит, «Целе» провёл уже четыре матча и не одержал ни одной победы в основное время. «Арарат-Армения» дома выглядит неплохо, в гостях скверно. И всё же давайте предположим, что армянская команда вновь дома будет смотреться здорово, да и в Словении, если проиграть на своём поле, шансов будет мизер», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».