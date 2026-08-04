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«Спарта» — «Лион»: прогноз Михаила Моссаковского на матч квалификации Лиги чемпионов

«Спарта» — «Лион»: прогноз Михаила Моссаковского на матч квалификации Лиги чемпионов
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Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Спарта» — «Лион».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.74.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
04 августа 2026, вторник. 21:00 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Не начался
Лион
Лион, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спарта» против «Лиона» в квалификации Лиги чемпионов. Чешская команда уже провела два тура в новом национальном чемпионате. Матчи завершились с зеркальным счётом: победа 3:1 и поражение 1:3.

Складывается ощущение, что на нынешнем этапе подготовки «Спарта» способна играть только в открытый и весёлый футбол. Команда активно использует фланги и зарабатывает большое количество угловых. Поэтому высокой может оказаться не только результативность, но и дополнительная статистика.

Для «Лиона» это будет первая официальная игра в новом сезоне. Однако даже с учётом этого фактора я жду открытого футбола. «Спарта» провела два матча, в каждом из которых было забито по четыре мяча, и пока не демонстрирует способности действовать осторожно и надёжно у своих ворот. Закрытая встреча могла бы получиться в том случае, если бы команды умели и хотели играть в таком стиле.

Однако нынешняя «Спарта» явно тяготеет к атакующему футболу, а «Лион» обладает достаточным классом, чтобы поддержать высокий темп. Поэтому жду результативной встречи с большим количеством атак, угловых и как минимум тремя забитыми мячами», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

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