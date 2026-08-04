15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — ЦСКА: ставки и коэффициенты на матч Кубка России

«Локомотив» — ЦСКА: ставки и коэффициенты на матч Кубка России
Комментарии

4 августа состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» — ЦСКА. Игра пройдёт на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Явного фаворита по оценке букмекеров нет. На победы «Локомотива» и ЦСКА предлагают примерно одинаковые коэффициенты 2.65. Ничейный исход в линии можно найти за 3.55.

При этом аналитики склоняются к результативному сценарию матча. Тотал больше 2.5 мяча идёт примерно за 1.80, тотал меньше 2.5 мяча — в районе 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Железнодорожники набрали только одно очко в первых двух турах РПЛ. Сначала команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Ахматом» — 1:1, а затем уступила в Каспийске махачкалинскому «Динамо» со счётом 1:2. Армейцы начали чемпионат с победы во встрече с «Балтикой» — 2:1, после чего разошлись миром с «Крыльями Советов» — 1:1.

Материалы по теме
«Локомотив» — ЦСКА. Голы в дерби
«Локомотив» — ЦСКА. Голы в дерби
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android