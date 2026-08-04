«Локомотив» — ЦСКА: ставки и коэффициенты на матч Кубка России

4 августа состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» — ЦСКА. Игра пройдёт на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Явного фаворита по оценке букмекеров нет. На победы «Локомотива» и ЦСКА предлагают примерно одинаковые коэффициенты 2.65. Ничейный исход в линии можно найти за 3.55.

При этом аналитики склоняются к результативному сценарию матча. Тотал больше 2.5 мяча идёт примерно за 1.80, тотал меньше 2.5 мяча — в районе 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Железнодорожники набрали только одно очко в первых двух турах РПЛ. Сначала команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Ахматом» — 1:1, а затем уступила в Каспийске махачкалинскому «Динамо» со счётом 1:2. Армейцы начали чемпионат с победы во встрече с «Балтикой» — 2:1, после чего разошлись миром с «Крыльями Советов» — 1:1.