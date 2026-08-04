«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: ставки и коэффициенты на матч Кубка России в Каспийске

4 августа состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Динамо» Мх — «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.00. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 4.35. Ничейный исход можно найти в линии за 3.23.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.