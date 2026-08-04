15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: ставки и коэффициенты на матч Кубка России в Каспийске

«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: ставки и коэффициенты на матч Кубка России в Каспийске
Комментарии

4 августа состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Динамо» Мх — «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.00. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 4.35. Ничейный исход можно найти в линии за 3.23.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

Материалы по теме
«Динамо» Мх — «Крылья Советов». Трудный день для Вадима Евсеева
«Динамо» Мх — «Крылья Советов». Трудный день для Вадима Евсеева
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android