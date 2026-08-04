«Спарта» — «Лион»: ставки и коэффициенты на игру отбора Лиги чемпионов
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4 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между чешской «Спартой» и французским «Лионом». Встреча пройдёт на стадионе «Эпет Арена» в Праге. Стартовый свисток запланирован на 21:00 по московскому времени.
Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
04 августа 2026, вторник. 21:00 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Не начался
Лион
Лион, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры считают гостей фаворитами. Сделать ставку на победу «Лиона» предлагается с коэффициентом 2.18. Победа «Спарты» оценивается коэффициентом 3.25. Пари на ничейный исход доступно за 3.66.
При этом аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.
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