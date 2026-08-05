Названы шансы «Спартака» выиграть первый матч Кубка России

5 августа состоится матч 1-го тура группы А Пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Оренбург». Встреча пройдёт на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры считают хозяев безоговорочными фаворитами. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.34. Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 9.20. Ничейный исход доступен за 5.50.

Аналитики ожидают результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.56. Победа «Спартака» с форой (-1.5) предлагается с коэффициентом 1.82.

Заключить пари на «обе команды забьют» можно за 1.77.