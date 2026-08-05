Стали известны шансы «Балтики» победить «Зенит» в Кубке России

5 августа состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Зенит» — «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.45. Победа «Балтики» оценивается коэффициентом 8.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.35.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.35.