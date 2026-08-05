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«Спартак» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

«Спартак» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.87.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Московский «Спартак», победитель Кубка России, не забываем об этом, сыграет против «Оренбурга». «Оренбургу» сейчас этот турнир, как кажется, не особо важен, не особо нужен. Ему бы сосредоточиться на матчах чемпионата, всё-таки впереди непростой матч с «Рубином» на выезде. Поэтому, конечно, состав будет сильно отличаться, как мне кажется, от того, что видели в играх РПЛ. Вряд ли что-то этот «Оренбург» сможет противопоставить «Спартаку», у которого действительно два равноценных состава. Может ротировать игроков Карседо. В качестве красно-белые вряд ли потеряют. И тем более после тяжёлого выезда и тяжёлого поля в Грозном «Спартаку» полегче будет с «Оренбургом», который даёт играть, комбинировать и быстрее двигать мяч.

При своих болельщиках «Спартак» может снова почувствовать этот вкус, кайф от игры. Мне кажется, у «Оренбурга» шансов немного, «Спартак» выиграет, причём уверенно. Это будет победа минимум в два мяча. «Спартак» с форой (-1.5) за 1.87. Таков мой прогноз», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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