«Спартак» — «Оренбург»: прогноз Романа Павлюченко на игру Кубка России в Москве

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург».

Ставка: победа «Спартака» за 1.34.

«Спартак» и «Оренбург» — матч Кубка России. Красно-белые сыграют дома, при поддержке своих болельщиков. На трибунах наверняка соберётся большая аудитория.

«Спартак» практически наверняка проведёт ротацию. Однако даже резерв у московской команды очень серьёзный: на скамейке достаточно качественных футболистов, которые способны решать задачи на высоком уровне. «Оренбург» тоже, скорее всего, выйдет смешанным составом. Возможно, соотношение основных игроков и резервистов будет примерно 50 на 50. В такой ситуации гостям придётся особенно тяжело. Даже если у «Спартака» большинство мест получат футболисты, мало игравшие в первых турах, их класс и индивидуальное мастерство всё равно будут выше.

Кроме того, «Спартак» наверняка ставит перед собой серьёзные задачи не только в чемпионате. Команда должна стремиться как минимум к выходу в полуфинал или финал Кубка России.

«Оренбург», скорее всего, будет гораздо увереннее выступать на своём поле. На выезде команде придётся непросто, тем более со «Спартаком» в Москве и при возможной ротации состава. Не вижу, за счёт чего гости смогут получить преимущество. Они могут навязать борьбу благодаря характеру и самоотдаче, но мастерство футболистов красно-белых при всём уважении к «Оренбургу» значительно выше. Поэтому в этом матче жду победу «Спартака». Москвичи обязаны использовать преимущество в классе и переиграть соперника», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».