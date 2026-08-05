«Факел» — «Динамо» Москва: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Воронеже

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Факел» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» за 2.00.

«Очень любопытная игра нас ждёт в группе B, где московское «Динамо» поедет в гости к воронежскому «Факелу». «Факел» неплохо себя показал и проявил в концовке матча с «Краснодаром» — с 0:3 ушли практически, здорово камбэкнули, два мяча забили. Добавь ещё минут пять судья в том матче, вполне возможно, «Факел» смог бы отыграться. Вероятно, это была просто вспышка, а где-то расслабленность «Краснодара».

В любом случае «Факел» небезнадёжен. Но сейчас напротив московское «Динамо», которое критикуют сейчас на старте сезона все кому не лень. У него ни одного забитого мяча дома с «Крыльями», сейчас проиграло «Балтике» впервые в истории. Поэтому очень нужна победа бело-голубым, Шварцу конкретно нужна победа, болельщикам тоже, чтобы почувствовать уверенность. Учитывая, что впереди очень непростой домашний матч в чемпионате с махачкалинским «Динамо», надо к нему готовиться с хорошим настроением, а для этого «Факел» надо побеждать. Плюс группа такая, где есть также «Краснодар» с «Ахматом», что тут даже за вторую строчку надо будет сильно побороться. Очки в матче с «Факелом» динамовцам точно терять противопоказано.

В общем, несмотря на поддержку болельщиков, «Туман» и всю хорошесть воронежцев, даже искусственное поле, на мой взгляд, «Динамо» победу из Воронежа увезёт. Мой прогноз — победа «Динамо» за «двоечку», — приводит слова Генича «РБ Спорт».