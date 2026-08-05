«Факел» — «Динамо» Москва: прогноз Михаила Моссаковского на игру Кубка России 5 августа

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Факел» — «Динамо» Москва.

Ставка: ТБ 23.5 удара за 1.85.

«Факел» против «Динамо» в Кубке России. Матч в Воронеже важен для обеих команд прежде всего с психологической точки зрения. «Факел» проиграл две встречи и, несмотря на яркую концовку матча с «Краснодаром», остался без очков после двух туров чемпионата.

У «Факела» есть ничья с «Крыльями Советов», но с психологической точки зрения она тоже воспринимается практически как поражение. После этого москвичи действительно уступили калининградской «Балтике». Поэтому обеим командам очень важно победить, чтобы встряхнуться, обрести уверенность и улучшить психологическое состояние. В этой встрече значение имеет не столько положение в кубковой таблице, сколько возможность получить положительные эмоции после неудачного начала сезона. Понятно, что тренеры проведут ротацию, но насколько серьёзной она окажется, пока предположить трудно.

В прошлом сезоне мы не видели эти команды под руководством нынешних тренеров на групповом этапе Кубка. Однако понятно, что и Сандро Шварц, и Олег Василенко предоставят игровое время некоторым резервистам. При этом команды должны сохранить свой привычный стиль. Думаю, и те и другие будут много бить по воротам. В первых двух турах «Факел» нанёс по 13 ударов. Это высокий показатель, особенно для выездного матча с «Краснодаром», в котором воронежцы превзошли хозяев по ударам — 13:11.

«Динамо» тоже традиционно много атакует. Москвичи входили в число самых бьющих команд чемпионата в двух предыдущих сезонах и продолжают регулярно угрожать воротам соперников сейчас. Думаю, эта встреча будет изобиловать ударами. Мой прогноз на матч «Факел» — «Динамо»: команды суммарно нанесут не менее 24 ударов по воротам», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».