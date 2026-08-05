«Зенит» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Санкт-Петербурге

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Зенит» — «Балтика».

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 за 1.85.

«Очень любопытная игра пройдёт в Санкт-Петербурге. «Зенит» и «Балтика» любят друг против друга играть, в прошлом сезоне часто встречались. В этой группе «Зенит» — явный фаворит. Мы помним, что прошлую группу «Зенит» прошёл вообще без проблем: шесть матчей — шесть побед, по-моему. Разные игры были — и полегче, и где приходилось максимум из себя выжимать и доставать. Сейчас «Зенит» неплохо выглядит, физически команда хорошо готова, комбинирует очень неплохо, скамейка отличная, что и следовало ожидать.

«Балтике» играть в ближайшем туре на выезде с «Крыльями». Понятно, что Талалаев сейчас какую-то ротацию состава предложить может. Поспелов, Никитин, другие ребята появятся, которые не выходили ранее, тот же Чивич. Что-то, может быть, поменяется в обороне, может быть, новичок из «Гренобля» сыграет сразу с первых минут.

Но «Зенит», как правило, такие матчи не проигрывает, тем более дома. Вряд ли это будет игра с большим количеством забитых мячей, потому что «Балтика» может соперника повязать. Но, мне кажется, «Зениту» важно начать групповой этап с победы. У него для этого есть все резервы, все ресурсы.

Мой прогноз — победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 за 1.85. И интересно посмотреть, будет ли в составе «Балтики» Латышонок, или всё-таки его придержат на скамеечке, а появится кто-то из его сменщиков», — приводит слова Генича «РБ Спорт».