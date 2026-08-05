«Зенит» — «Балтика»: прогноз Михаила Моссаковского на игру Кубка России

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Зенит» — «Балтика».

Ставка: победа «Балтики» по фолам с форой (-6.5) за 1.73.

«Зенит» против «Балтики» в Санкт-Петербурге в Кубке России.

Хозяева традиционно относятся к командам, которые совершают мало нарушений, тогда как калининградцы, напротив, регулярно показывают высокие цифры по фолам. Однако даже такое сочетание не всегда обеспечивает большую разницу между соперниками. Вспомните первый после возобновления чемпионата весенний матч этих команд в Санкт-Петербурге. Тогда значительного преимущества «Балтики» по количеству нарушений не было. Причина заключалась в характере игры калининградцев: команда действовала глубоко, осторожно и даже опасливо, практически не выходя из обороны. Поэтому привычного для неё количества фолов мы не увидели.

Вскоре команды встретились в Кубке России в Калининграде. Там «Балтика» уже действовала в традиционном стиле: активно выходила на чужую половину поля, включала высокий прессинг и вступала в борьбу в центре поля и возле ворот «Зенита». В результате разница по количеству нарушений оказалась гораздо заметнее.

На групповой стадии Кубка Андрей Талалаев, скорее всего, не станет выбирать слишком осторожную тактику. Зачем это делать в матче такого формата? Конечно, команды проведут ротацию и выпустят немало резервистов, но «Балтика» всё равно должна сохранить свой стиль. Талалаев наверняка потребует от футболистов активной и высокой игры. Это должно привести к большому количеству единоборств и нарушений со стороны гостей.

В матче с «Динамо» калининградцы совершили на пять фолов больше соперника, а во встрече с ЦСКА — на шесть. «Зенит» значительно реже нарушает правила, поэтому в предстоящей игре разница может оказаться ещё больше. Мой прогноз на матч «Зенит» — «Балтика»: калининградцы совершат как минимум на семь фолов больше соперника», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».