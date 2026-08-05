«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч Пути РПЛ Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Одна из самых интересных пар нас ждёт в Краснодаре. Хозяева сыграют против «Ахмата». Матч группы B. Черчесов против Мусаева. Не сказал бы, что «Краснодар» разбалансированный, но всё же теряющий концентрацию, как сказал Мусаев, как сказали сами игроки после «Факела». Там могли за это поплатиться. С «Рубином» тоже чуть было не поплатились, когда при счёте 2:1 Даку убегал и мог счёт сравнять. В общем, пока без Сперцяна и Кордобы «Краснодар» ещё вот свой баланс ищет.

«Ахмат» два разных матча нам продемонстрировал на старте. Против «Локомотива» агрессивный, смелый, назойливый футбол с прессингом. А со «Спартаком» сыграли от обороны, там 30% владения мячом, в итоге проиграли.

Но всё равно «Ахмат» крепок, «Ахмат» понятен, и «Ахмат» точно не будет с «Краснодаром» отсиживаться в обороне. Я думаю, что будет обоюдоострый футбол, интересный футбол, с моментами.

«Краснодар» сейчас не очень надёжен сзади, не в форме Диего Коста, ключевой центральный защитник, он ошибается, и Жубал ошибается вместе с Торменой. «Ахмат» может этим воспользоваться. Беру «обе забьют» за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».