«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз Александра Мостового на матч группового этапа Кубка России

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Краснодар» и «Ахмат» — ещё один матч Кубка России, в котором сложно сделать однозначный прогноз.

Недавно мы видели «Ахмат» в игре со «Спартаком». Грозненцы практически ни в чём не уступали сопернику, но проиграли из-за грубой индивидуальной ошибки Шелии. Однако футбол тем и интересен, что далеко не всегда результат полностью соответствует происходившему на поле. Это не точная наука, хотя некоторые любят рассуждать о нём именно так.

Формально «Краснодар»выглядит фаворитом, но сейчас команда действует не слишком убедительно. Даже матч с «Факелом» получился для неё тяжёлым.

Кроме того, это Кубок, где многое зависит от ротации и отношения команд к конкретной встрече. Поэтому лёгкой победы хозяев не жду. «Ахмат» способен навязать борьбу и забить, однако индивидуальный класс игроков «Краснодара» может стать решающим фактором.

Наиболее вероятные варианты счета — 1:1 или 2:1 в пользу «Краснодара». Ставлю, что обе забьют», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».