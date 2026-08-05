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«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз Михаила Моссаковского на встречу Кубка России

«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз Михаила Моссаковского на встречу Кубка России
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Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эта встреча предшествует важнейшему матчу краснодарцев со «Спартаком», поэтому не думать о предстоящей игре чемпионата будет сложно. Ротация обязательно состоится. Игровую практику получат футболисты, которые обычно выходят на замену. В том числе те, кто появился по ходу матча с «Факелом» и позволил воронежцам приблизиться к камбэку, пропустив два мяча в концовке встречи в Краснодаре. После такой концовки в команде наверняка состоялся серьёзный разговор — думаю, с участием и Мурада Мусаева, и Сергея Галицкого. Факт остаётся фактом: резервисты и новички «Краснодара», а также вернувшиеся в Россию футболисты, среди которых Уткин и Оздоев, пока только ищут своё место в команде. Продолжает адаптироваться и Дмитрий Воробьёв.

Эта кубковая встреча должна стать шансом для игроков, которые пока находятся лишь на подступах к стартовому составу. Однако полностью резервным состав вряд ли окажется. Команда сыграет дома, а на своём стадионе здесь привыкли устраивать шоу для болельщиков.

Трибуны в Краснодаре заполняются очень хорошо. На матче с «Факелом» присутствовали около 30 тысяч зрителей, и на встречу с «Ахматом» тоже должно прийти много болельщиков. Поэтому некоторые лидеры наверняка появятся в стартовом составе, хотя без ротации всё равно не обойдётся. Изменения произойдут и у «Ахмата». На поле должен выйти Эгаш Касинтура, который пропустит следующий матч РПЛ в Воронеже из-за дисквалификации после красной карточки в игре со «Спартаком». Также ожидаю появления в стартовом составе Лечи Садулаева, пропустившего встречу с красно-белыми, и Михаила Щетинина.

У «Ахмата» достаточно футболистов, которым необходимо предоставить игровое время. Поэтому даже с учётом ротации, на которую наверняка пойдёт Станислав Черчесов, состав гостей должен остаться конкурентоспособным.

Думаю, матч получится открытым и результативным. «Краснодар» сыграет дома в прекрасной атмосфере, которая будет подталкивать обе команды к атакующему футболу. Велика вероятность, что соперники обменяются голами. Мой прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат»: команды забьют как минимум три мяча», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

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