«Орхус» — «Сабах»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Орхус» — «Сабах».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.30.

«Орхус» в прошлом сезоне впервые за 40 лет стал чемпионом Дании и теперь впервые сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Но уже в первом для себя раунде датчане сотворили сенсацию, их соперником был чемпион Польши «Лех». Домашний матч «Орхус» проиграл со счётом 1:4. Казалось, что уже мечта разбита, но в Познани датчане одержали победу 3:0, а противостояние перетекло в дополнительное время. Там команды обменялись голами и в итоге выявляли сильнейшего в серии пенальти. «Орхус» бил точнее и вышел в следующий раунд квалификации.

«Сабах» стартовал с первого раунда квалификации Лиги чемпионов, соперником был гегемон валлийского футбола ТНС. Азербайджанцы без особых проблем одержали победы дома и на выезде с общим счётом 4:1 и вышли в следующий раунд. Там «Сабах» встретился чемпионом Финляндии КуПС, вновь дома азербайджанцы одержали победу, но на сей раз с минимальным счётом. Дальше их ждал визит на север Европы и там нервный первый тайм, но после перерыва футболисты «Сабаха» собрались и дважды поразили ворота финнов и прошли дальше.

Первый матч между «Орхусом» и «Сабахом» пройдёт в Дании, хозяева вряд ли захотят повторять подвиг прошлого раунда. Азербайджанцы в этой квалификации пока и забивают в каждом матче и даже ни разу не сыграли вничью. Потому, мне кажется, что мы увидим яркий матч с большим количеством голов», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».