«Спартак» — «Оренбург»: ставки и коэффициенты на матч Кубка России
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5 августа состоится матч 1-го тура группы А Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Оренбургом». Встреча пройдёт на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.
Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры считают хозяев безоговорочными фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.34. Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 9.20. Ничейный исход в линии доступен за 5.50.
В то же время аналитики ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.56. Победа «Спартака» с форой (-1.5) предлагается с коэффициентом 1.82.
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