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«Факел» — «Динамо» Москва: ставки и коэффициенты на игру Кубка России в Воронеже

«Факел» — «Динамо» Москва: ставки и коэффициенты на игру Кубка России в Воронеже
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5 августа состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Факел» — «Динамо» Москва. Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.95. Победа «Факела» оценивается коэффициентом 3.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.93.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

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