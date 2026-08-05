«Факел» — «Динамо» Москва: ставки и коэффициенты на игру Кубка России в Воронеже

5 августа состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России по футболу «Факел» — «Динамо» Москва. Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.95. Победа «Факела» оценивается коэффициентом 3.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.93.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.